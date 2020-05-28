Европейская гимнастика (так с недавних пор называется Европейский союз гимнастики) поздравил Азербайджан с Днем Республики.

На своих страницах в соцсетях организация, отвечающая за развитие гимнастики в Старом Свете, разместила видео, на котором звучит гимн Азербайджана, исполненный в честь победы нашей команды на чемпионате Европы по спортивной аэробике.

«Это для наших азербайджанских друзей по случаю Дня Республики!» - так Европейская гимнастика подписала видео, опубликованное сегодня.