Twitter пригласили переехать в Германию из-за Трампа

Уполномоченный Минэкономики Германии по вопросам цифровой экономики и стартапов Томас Ярзомбек пригласил соцсеть Twitter переехать для работы в Германию после критики в адрес компании со стороны президента США Дональда Трампа.

«Это приглашение переехать в Германию! Здесь вы можете критиковать правительство и бороться с фальшивыми новостями. У нас отличная возможность для стартапа и технологическая экосистема, ваша компания идеально подойдет, и я открою для вас любые двери!» – написал в Twitter немецкий чиновник, который также является депутатом Бундестага от Христианско-демократического союза.

Американский лидер пригрозил мерами по регулированию или даже закрытием интернет-платформ после того, как появилась отметка на его записи в Twitter о «возможно ложной новости». Ранее Трамп в своем Twitter написал, что проведение президентских выборов по почте было бы мошенничеством, поскольку почтовые ящики бы стали грабить, подтасовывать голоса и так далее. При этом соцсеть пометила эти сообщения американского лидера как недостоверные.