Ильхам Алиев еще раз предупредил Армению: «В мире фактор силы выходит на первый план»

«Международное право, наша военная мощь и, в тоже время, экономическое превосходство, конечно же, сыграют основную роль в освобождении наших земель», - заявил сегодня, 28 мая, президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с вынужденными переселенцами, сообщает АзерТАдж.

«Переговоры ведутся, но сейчас видите, что в мире фактор силы выходит на первый план, и некоторые страны, даже страны с великими демократическими традициями, в некоторых случаях игнорируя международное право, защищают свои интересы. За счет чего? За счет силы. Вот почему армейское строительство всегда на первом плане в моей деятельности в качестве президента. Сейчас мы создали такую мощную армию, что можем выполнить любую задачу. Конечно же, перечисленные мной положительные факторы и демографическая ситуация и в дальнейшем обеспечат наше превосходство. Решение проблемы Нагорного Карабаха – исторический вопрос и мы должны решить этот вопрос полностью и окончательно. Территориальная целостность Азербайджана должна быть полностью восстановлена», - заявил глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что сейчас на столе переговоров находится именно поэтапный план урегулирования.

«Хотя руководство Армении пытается отрицать это в своих официальных популистских речах, по сути, вопрос о поэтапном урегулировании обсуждается в рамках переговоров. И здесь он лицемерит, обманывает свой народ и пытается обмануть посредников. Никакого другого решения, кроме поэтапного, нет. Что же это значит? На первом этапе освобождается часть земель. И никакого другого варианта быть не может. Но я говорю, что это может быть только поэтапный подход. Наша цель, наша главная цель – это полностью и окончательно обеспечить наш суверенитет, и мы это сделаем. Пусть никто не сомневается. Нам просто нужно быть сильнее, правильно оценивать время и геополитическую ситуацию, чтобы решить проблему. Это мое мнение, и я знаю, что азербайджанский народ меня поддерживает. Я об этом говорил неоднократно и хочу сказать еще раз, что вопрос Нагорного Карабаха может быть решен только в рамках территориальной целостности нашей страны. Еще раз хочу сказать: Нагорный Карабах – это Азербайджан и восклицательный знак», - подчеркнул Ильхам Алиев.