$3 млн за информацию о главном пропагандисте ИГИЛ

Администрация Дональда Трампа пообещала награду в размере 3 млн долларов за информацию о "ключевом пропагандисте" террористической группировки "Исламское государство" Мухаммаде Хадире Мусе Рамадане. Об этом говорится заявлении американского внешнеполитического ведомства, сообщает NEWSru.co.il.

Согласно информации, награда будет выплачена из фонда программы "Вознаграждение за помощь правосудию" (RFJ).

В документе, опубликованном на сайте программы, говорится, что Мухаммад Хадир Муса Рамадан известен также под именем Абу Бакр аль-Гариб, он уроженец Иордании.

По данным США, Рамадан играет ключевую роль в пропагандистских операциях ИГ по радикализации, вербовке людей по всему миру. Он курировал производство многочисленных пропагандистских видеороликов ИГ.