В ООН призвали прекратить расовое насилие в США

"Власти США должны принять серьезные меры, чтобы остановить такие убийства и обеспечить правосудие, когда они все же происходят. Должны быть изменены процедуры, введены в действие профилактические меры, но прежде всего, должны быть предъявлены обвинения сотрудникам полиции, которые прибегают к чрезмерному применению силы, и вынесен приговор за совершенные преступления", - сказала она.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет осудила убийство афроамериканца Джорджа Флойда, смерть которого после задержания полицией привела к серьезным протестам в Миннеаполисе, и призвала наказать виновных полицейских. Как передает РИА Новости, об этом говорится в заявлении Бачелет, распространенном в четверг.

Глава УВКПЧ ООН приветствовала решение властей расследовать инцидент, однако выразила опасение, что, как и во многих случаях до этого, расследование приведет к оправданию убийства на сомнительных основаниях.

"Необходимо полностью изучить, должным образом признать и рассмотреть ту роль, которую укоренившаяся и широко распространенная практика расовой дискриминации играет в таких смертях", - добавила она.

Бачелет также призвала всех протестующих в Миннеаполисе выражать свое возмущение мирными способами.

"Насилие и уничтожение имущества не решит проблему жестокости полиции и закрепленной дискриминации. Я настоятельно призываю протестующих выражать свои требования о справедливости мирным путем, а полицию - проявлять максимальную осторожность, чтобы не подогреть нынешнюю ситуацию еще большим применением чрезмерной силы", - подчеркнула глава УВКПЧ ООН.

Гибель Джорджа Флойда вызвала массовые беспорядки в Миннеаполисе и других городах после появления "вирусного" видео задержания Флойда. На записи видно, как полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, причем один из офицеров навалился коленом на шею Флойда. Задержанный сначала несколько раз говорит, что не может дышать, а затем теряет сознание. Флойда госпитализировали, он умер в реанимации.