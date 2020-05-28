Бостонский марафон отменен впервые за 124 года

Бостонский марафон не состоится впервые за свою 124-летнюю историю. Сообщается, что марафон будет проведен как виртуальное соревнование. Всем участникам, зарегистрированным на мероприятие, будет возвращена сумма вступительного взноса и гарантирована возможность принять участие в виртуальной версии марафона.

"Нашим главным приоритетом по-прежнему остается охрана здоровья населения, а также наших сотрудников, участников, волонтеров, зрителей и болельщиков, хотя мы не можем принести мир в Бостон в сентябре, мы планируем принести Бостон в мир для исторического 124-го Бостонского марафона", - сказал исполнительный директор Бостонского марафона Том Грилк.