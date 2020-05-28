Медики: Белый хлеб — враг здоровой кожи

На состояние кожи влияет рацион питания. Особенно опасен белый хлеб, пишет Change со ссылкой на теорию доктора Нигмы Талиб.

Оказалось, что именно от хлеба из белой муки может появиться так называемое глютеновое лицо, а именно: красные опухшие щеки, пигментные пятна, одутловатость и прыщи в зоне подбородка.

Если наблюдается такая симптоматика, следует отказаться от употребления белого хлеба, а также от продуктов, содержащих глютен — следует внимательно читать состав на этикетке продукта. Также важно пить больше воды, есть больше овощей, рекомендуют медики.

Они поясняют — глютен вызывает воспалительные реакции в организме, что приводит к отечности. Он также влияет на клетки, которые ответственны за пигментацию кожи. А клейковина, как и сахар, нарушают баланс половых гормонов, что ведет к прыщам на подбородке.