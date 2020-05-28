Саакашвили об опасности «балканизации» Украины

Власти в Киеве опасаются усиления российского влияния в регионах Украины и последующей "балканизации" страны. Об этом заявил в четверг в ходе телеконференции, организованной американской некоммерческой организацией "Атлантический совет", бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, назначенный в Украине главой исполнительного комитета реформ, передает ТАСС.

"Мы оказались сейчас в ситуации, когда Россия получит выгоду от отсутствия процесса реформ в Украине, - утверждал он. - Мы видим свидетельства этого и в открытых источниках информации, и в некоторых разведывательных данных". По его словам, опасность в том, что "отдельные регионы могут попасть под российское влияние". "Это сценарий балканизации, и мы сделаем все возможное для того, чтобы он не был реализован", - заявил Саакашвили.

Президент Украины Владимир Зеленский в мае 2019 года вернул Саакашвили украинское гражданство и 7 мая 2020 года подписал указ о назначении Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ.