Ильхам Алиев: «Наш древний город Иреван отдали Армении. Это нельзя простить»

«Сегодня День Республики. Конечно же, Азербайджанская Демократическая Республика является для нас источником гордости. Каждый гражданин Азербайджана по праву гордится тем, что в мусульманском мире именно в Азербайджане была создана республика, и азербайджанский народ стал инициатором этого события», - заявил сегодня 28 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с вынужденными переселенцами, сообщает АзерТАдж.

«Почему Республика прожила менее двух лет? Почему пала? Почему не смогла защитить свою независимость? Это вопросы. Для того, чтобы сделать правильные выводы, мы должны знать историю. И здесь не может идти речь ни о какой мифологии. Мы не должны себя обманывать, преувеличивая какие-то события.

Почему? Чтобы не повторились те самые события. Почему? Чтобы наша независимость была вечной. АДР была создана в результате распада Российской империи, но прожила всего около двух лет. Были предприняты очень важные шаги. Объявлена независимость, созданы государственные атрибуты, национальная армия, Бакинский государственный университет, были приняты прогрессивные законы. Однако, в то же время, мы должны знать, что в тот период независимость носила условный характер. Иностранные генералы имели решающий голос в Баку, и Азербайджанская Демократическая Республика должна была согласовывать свои шаги и даже планы в связи с государственными атрибутами. Республика не полностью контролировала всю территорию Азербайджана. Конечно же, мы не должны забывать о том, что одним из первых решений АДР стало решение о передачи Иревана, нашего древнего города, Армении. Это никак не может быть оправдано и это нельзя простить. Поэтому мы должны знать эти истины, и молодое поколение тоже должно знать. Мы должны писать и знать историю такой, какая она есть. Мы должны знать правду, чтобы это не повторилось. АДР просуществовала всего около двух лет, не смогла сохранить свою независимость. Многие лидеры Азербайджана покинули страну, а независимость была утрачена. Знаете, можно говорить красивые лозунги. Но за этими лозунгами должны стоять воля, сила и действия», - подчеркнул Ильхам Алиев.