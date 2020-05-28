Ильхам Алиев: «Наш древний город Иреван отдали Армении. Это нельзя простить»
«Сегодня День Республики. Конечно же, Азербайджанская Демократическая Республика является для нас источником гордости. Каждый гражданин Азербайджана по праву гордится тем, что в мусульманском мире именно в Азербайджане была создана республика, и азербайджанский народ стал инициатором этого события», - заявил сегодня 28 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с вынужденными переселенцами, сообщает АзерТАдж.
Глава государства сказал, что в то же время сегодня общество должно извлечь уроки из истории.
«Почему Республика прожила менее двух лет? Почему пала? Почему не смогла защитить свою независимость? Это вопросы. Для того, чтобы сделать правильные выводы, мы должны знать историю. И здесь не может идти речь ни о какой мифологии. Мы не должны себя обманывать, преувеличивая какие-то события.
Почему? Чтобы не повторились те самые события. Почему? Чтобы наша независимость была вечной. АДР была создана в результате распада Российской империи, но прожила всего около двух лет. Были предприняты очень важные шаги. Объявлена независимость, созданы государственные атрибуты, национальная армия, Бакинский государственный университет, были приняты прогрессивные законы. Однако, в то же время, мы должны знать, что в тот период независимость носила условный характер. Иностранные генералы имели решающий голос в Баку, и Азербайджанская Демократическая Республика должна была согласовывать свои шаги и даже планы в связи с государственными атрибутами. Республика не полностью контролировала всю территорию Азербайджана. Конечно же, мы не должны забывать о том, что одним из первых решений АДР стало решение о передачи Иревана, нашего древнего города, Армении. Это никак не может быть оправдано и это нельзя простить. Поэтому мы должны знать эти истины, и молодое поколение тоже должно знать. Мы должны писать и знать историю такой, какая она есть. Мы должны знать правду, чтобы это не повторилось. АДР просуществовала всего около двух лет, не смогла сохранить свою независимость. Многие лидеры Азербайджана покинули страну, а независимость была утрачена. Знаете, можно говорить красивые лозунги. Но за этими лозунгами должны стоять воля, сила и действия», - подчеркнул Ильхам Алиев.