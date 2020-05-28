В Москве умерли 76 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки умерли 76 пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили в оперативном штабе, передает РИА Новости.

Накануне COVID-19 унес жизни 71 пациента. Таким образом, общее количество скончавшихся с коронавирусом в столице достигло 2330.

В оперштабе предостерегли от самолечения, а также призвали оставаться дома и вызывать врача при любых симптомах ОРВИ.

По последним данным, в Москве выявили более 173 тысяч случаев заболевания COVID-19, при этом свыше 71 тысячи пациентов излечились.