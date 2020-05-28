Лидеры «Большой семерки» согласились собраться в Вашингтоне

По ее словам, главы государств планируют собраться в июне в Белом доме.

США получили положительные отклики от лидеров стран «Большой семерки» (G7) по решению провести очный саммит. Об этом заявила в четверг пресс-секретарь президента США Кейли Макинэни, передает ТАСС.

24 мая стало известно, что США, как страна-организатор саммита 2020 года, решили перенести это мероприятие с 10 июня на конец месяца. Советник американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен пояснил, что очная встреча глав государств стала возможной, поскольку США «уже близки к прохождению пика заболеваемости коронавирусом». Также О'Брайен подчеркнул, что все лидеры G7 заинтересованы в личном общении вместо видеоконференции.

В марте Трамп решил отменить июньскую встречу лидеров G7 в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде из-за коронавируса. Вместо этого он предложил коллегам пообщаться по видеосвязи.