Полад Бюльбюльоглы: «Наши граждане потеряли работу, им нечем платить за аренду жилья»

«В связи с пандемией создалась ситуация, когда много чего недорабатываем, многое очень сложно, никто в этом не виноват, виноват коронавирус. В России много тысяч граждан Азербайджана, которые попали в трудную ситуацию. Ещё два месяца назад в страшном сне не приснилось бы, что самолёты могут не летать, что граница может быть закрыта, что болезнь может настигнуть людей, которые окажутся в очень тяжёлой ситуации. Чего греха таить, мы все были не подготовлены к такому развитию событий. Поэтому, по ходу надо было перестраиваться и находить нестандартные решения», - заявил чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглы на пресс-конференции в ТАСС в онлайн-формате, посвященной перспективам развития отношений между Москвой и Баку.

П.Бюльбюльоглы отметил, что в период коронарежима премьер-министры России и Азербайджана обсуждали непростую ситуацию, а министры иностранных дел трижды консультировались по телефону. Посол сказал, что и Владимир Путин позвонил президенту Азербайджана: «У нас есть, конечно, проблемы, у нас сухопутная граница между Россией и Азербайджаном, и там скопилось большое количество людей. Мы делаем всё возможное для того, чтобы эти люди могли в скорейшем времени вернуться на Родину. Но есть проблемы, которые сдерживают нас. Это прежде всего проблема карантина и медицинские проблемы».

В прямом эфире азербайджанский посол выразил особую благодарность руководству Дагестана и общественности автономной республики за оказанную помощь азербайджанским гражданам: «Мы неоднократно обращались к нашим гражданам, просили не ехать, переждать где-то в другом месте, но людей тоже можно понять: они потеряли работу, им нечем платить за аренду жилья, они едут туда в надежде на быстрейший переход границы и, естественно, создают проблемы и для местных властей в Дагестане, и, конечно, при переходе границы. Хочу озвучить цифры. Если брать с середины марта, то больше семи с половиной тысяч граждан Азербайджана уже сумели вернуться на Родину. После разговора Владимира Владимировича Путина с Ильхамом Гейдаровичем Алиевым, за этот короткий период больше четырёхсот человек удалось вернуть по сухопутной границе, через Самур. Вчера улетел самолёт, который увёз 175 наших граждан. Естественно, всё делается для того, чтобы облегчить людям их сегодняшнее тяжёлое положение, делается всё возможное: надо проявить немножко терпения, ещё бóльшую сознательность, хотя понятно, что это очень трудно и дождаться возможности, когда можно будет вернуться на Родину», - цитирует haqqin.az речь посла во время дискуссии.