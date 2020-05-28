Южная Корея возвращает жесткий карантин послабления вызвали вторую волну
Соединенные Штаты прошли психологически серьезную веху: в стране от коронависуса умерли больше 100 тысяч человек. Общее число выявленных заряженных превысило 1,7 миллиона. Число новых случаев уже долго ежедневно составляет около 20 тысяч человек. В сутки умирают около восьмисот человек. При этом Белый дом настаивает на скорейшем прекращении карантинных мер и перезапуске экономики.
Масштаб трагедии, происходящей в Америке, иллюстрируют цифрами потерь, которые страна понесла в войнах: в корейской – 36 500, во вьетнамской – 58 000, в Ираке погибли 4500 солдат. Но еще ярче национальная статистика эпидемии выглядит в сравнении с показателями другой страны, которая, в отличие от американцев, как раз объявила о возврате к профилактическим ограничениям из-за роста заболеваемости. Эта страна – Южная Корея.
Так вот, за все время эпидемии в этой 51-миллионной стране зафиксировано всего 11 300 с лишним случаев Covid-19. Несложно заметить, что это почти в два раза меньше, чем в США заболевают ежедневно. 269 случаев завершились фатально. Опять же, это в разы меньше, чем число смертей от коронавируса, которые происходят в самой могущественной стране мира в день.
Казалось бы, это удивительный успех и свидетельство сверхэффективности борьбы с эпидемией в стране, которая оказалась в непосредственной близости к очагу коронавируса, но смогла отбиться с наименьшими потерями. Тем не менее в Синем доме – так, по аналогии с Белым домом, называют резиденцию южнокорейского президента, распорядились вернуться к ослабленным и отмененным мерам профилактики, после того, как в среду, 27 мая, неожиданно выявили 40 новых случаев заражения – самый большой всплеск за последние два месяца и огромная цифра для Южной Кореи и фантастическая, но уже в другом смысле, для тех же Соединенных Штатов: то, что для одних всплеск, для других немыслимый, неизвестно когда достижимый уровень падения заболеваемости.
Новые ограничения касаются самой многонаселенной, столичной зоны, где живет половина населения страны, и будут включать закрытие музеев, парков, бизнесы просят организовать безопасную работу сотрудников. Отложено возобновление работы школ. Эти меры вводятся с пятницы и будут действовать до 14 июня.
Когда имеется такой пример эффективного государственного управления и бережного отношения к жизням, администрации Дональда Трампа сложно отбиваться от критики. Сейчас в США почти треть всех заболевших в мире: 29,8%. Следом за ними с большим отрывом следует Бразилия -7,2%, Россия – 6,6%, Британия - 4,7%, Испания – 4,1% и Италия - 4%. Безусловно, величина территории и численность населения имеют значение, но тот же Нью-Йорк ненамного плотнее и многочисленнее, чем Сеул, а разница поразительная.
Окончательные подсчеты успешности работы правительств во время эпидемии далеко впереди. Но уже сейчас ясно, что американский опыт будет рассматриваться в числе провальных.