Соединенные Штаты прошли психологически серьезную веху: в стране от коронависуса умерли больше 100 тысяч человек. Общее число выявленных заряженных превысило 1,7 миллиона. Число новых случаев уже долго ежедневно составляет около 20 тысяч человек. В сутки умирают около восьмисот человек. При этом Белый дом настаивает на скорейшем прекращении карантинных мер и перезапуске экономики.

Масштаб трагедии, происходящей в Америке, иллюстрируют цифрами потерь, которые страна понесла в войнах: в корейской – 36 500, во вьетнамской – 58 000, в Ираке погибли 4500 солдат. Но еще ярче национальная статистика эпидемии выглядит в сравнении с показателями другой страны, которая, в отличие от американцев, как раз объявила о возврате к профилактическим ограничениям из-за роста заболеваемости. Эта страна – Южная Корея.

Так вот, за все время эпидемии в этой 51-миллионной стране зафиксировано всего 11 300 с лишним случаев Covid-19. Несложно заметить, что это почти в два раза меньше, чем в США заболевают ежедневно. 269 случаев завершились фатально. Опять же, это в разы меньше, чем число смертей от коронавируса, которые происходят в самой могущественной стране мира в день.

Казалось бы, это удивительный успех и свидетельство сверхэффективности борьбы с эпидемией в стране, которая оказалась в непосредственной близости к очагу коронавируса, но смогла отбиться с наименьшими потерями. Тем не менее в Синем доме – так, по аналогии с Белым домом, называют резиденцию южнокорейского президента, распорядились вернуться к ослабленным и отмененным мерам профилактики, после того, как в среду, 27 мая, неожиданно выявили 40 новых случаев заражения – самый большой всплеск за последние два месяца и огромная цифра для Южной Кореи и фантастическая, но уже в другом смысле, для тех же Соединенных Штатов: то, что для одних всплеск, для других немыслимый, неизвестно когда достижимый уровень падения заболеваемости.