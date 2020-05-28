Ильхам Алиев: «Армяне стояли перед Гейдаром Алиевым по стойке смирно»

«Я вместе с отцом был в Нагорном Карабах е, в Ханкенди, в Шуше. Я видел эту атмосферу в начале 1980-х годов, как в зимние месяцы - есть те знаменитые фото и видео - так и весной. Там не было никаких проблем – ни в Ханкенди, ни в других местах. У меня на глазах армяне стояли по стойке смирно перед Гейдаром Алиевым и приветствовали его», - сказал накануне 28 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с вынужденными переселенцами, сообщает АзерТАдж.

«Там проводились дни азербайджанской поэзии. Армяне на азербайджанском языке зачитывали произведения азербайджанских поэтов. Решительность, воля, мужество и мудрость Гейдара Алиева не позволили поднять голову ни одному армянину. Когда мы были в Шуше, увидев историю этого древнего города Азербайджана, мы еще раз увидели, насколько велико наше историческое наследие. Я помню, как общенациональный лидер дал указания о доме-музее Узеира Гаджибекова и по другим вопросам, чтобы азербайджанская культура всегда там жила. Армяне и местные предатели писали доносы и анонимные письма, когда Гейдар Алиев работал в Москве. Понятно, что фактор Гейдара Алиева не позволял армянам поднять голову. А здешние предатели, враги азербайджанского народа писали доносы. И нынешние пишут. В то время писали в Политбюро. А эти пишут в страны Запада. Криминальные элементы, которых я называю сегодняшними национальными предателями, ничем не отличаются от доносчиков того времени. И те, и эти искали покровителей в других странах. Основной целью и тех, и этих является власть, причем любой ценой. И именно поэтому наши земли были оккупированы. Посмотрите, что произошло менее чем через две недели после того, как Гейдар Алиев покинул высокие должности в Политбюро и в Совете министров Советского Союза?..» - сказал Ильхам Алиев.