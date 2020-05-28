Трамп подписал указ о регулировании деятельности соцсетей в США

Президент США Дональд Трамп подписал в четверг исполнительный указ о регулировании деятельности социальных сетей в стране. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме. Трансляцию вели американские телеканалы, передает ТАСС.

"Я подписал сегодня исполнительный указ по защите свободы слова, прав граждан США. Социальные сети, как Twitter, имели беспрецедентную защиту от ответственности, основываясь на теории о том, что они являются нейтральной платформой. Исполнительный указ призван установить новое регулирование на основе раздела 230 закона об этике в сфере коммуникаций, - сказал Трамп. - Социальные сети, замешанные в цензуре или политических действиях, больше не будут обладать защитой от ответственности".