В Польше рассказали о раскрытии Турцией секретов «Панцирь-С1»

По данным издания, конфликт в Ливии мог стать «бесценным источником информации для турецкой стороны, а также для всего западного мира об одном из самых новых и успешных российских зенитных комплексов ближнего радиуса действия».

В мае украинское консалтинговое агентство Defense Express заявило, что турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 устроили «настоящий геноцид» «разрекламированным» ЗРПК «Панцирь-С1» российского производства. Тогда же турецкое агентство Anadolu сообщило об уничтожении за четыре дня в Ливии девяти ЗРПК российского производства.