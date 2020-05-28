Али Асадов обсудит с главами правительств стран СНГ борьбу с коронавирусом

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов примет участие в видеоконференции с главами правительств стран СНГ, в ходе которой будут обсуждены совместные усилия по борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ, передает ТАСС.

"Предполагается, что главы правительств уделят внимание актуальным вопросам экономического взаимодействия в рамках СНГ, а также совместным усилиям по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении российского Кабмина.