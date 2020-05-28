Али Асадов обсудит с главами правительств стран СНГ борьбу с коронавирусом
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов примет участие в видеоконференции с главами правительств стран СНГ, в ходе которой будут обсуждены совместные усилия по борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ, передает ТАСС.
"Предполагается, что главы правительств уделят внимание актуальным вопросам экономического взаимодействия в рамках СНГ, а также совместным усилиям по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении российского Кабмина.
Повестка заседания Совета глав правительств СНГ включает рассмотрение 15 вопросов. Среди них проект Стратегии экономического развития Содружества на период до 2030 года, определяющий базовые принципы и основные ориентиры торгово-экономического сотрудничества стран СНГ, а также ряд других документов в рамках объединения. Обсуждаться будут темы кооперации в экономической, транспортно-логистической, энергетической, культурно-гуманитарной сферах. По итогам заседания предусматривается принятие совместных документов о развитии взаимодействия в сферах транспорта, энергетики, образования, культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта.
Узбекистан в этом году председательствует в СНГ, поэтому заседание пройдет под председательством узбекского премьер-министра Абдуллы Арипова. Помимо него в мероприятии также примут участие премьер-министры России Михаил Мишустин, Белоруссии Сергей Румас, Казахстана Аскар Мамин, Молдавии Ион Кику, Таджикистана Кохир Расулзода, а также вице-премьеры Армении Мгер Григорян и Киргизии Эркин Асрандиев, зампредседателя кабинета министров, министр иностранных дел Туркмении Рашид Мередов и председатель исполкома, исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
Предыдущее заседание Совета глав правительств СНГ состоялось 25 октября 2019 года в Москве.