Коронавирус набирает обороты в Мексике и Канаде
Наряду с другими странами Латинской Америки Мексика стала одним из новых очагов коронавируса. Так глава мексиканского Минздрава Уго Лопес-Гатель заявил, что общее число жертв эпидемии в стране превысило 9 тыс., за день скончались 447 человек. Еще у 783 умерших подозревают коронавирус.
Заражены, только по официальным данным, не менее 81,4 тыс. граждан, за сутки выявили 3377 новых случаев, передает Росбалт.
Наиболее сложная ситуация в столичном штате Мехико и в одноименном городе.
Тем временем число выявленных случаев заражения коронавирусом в Канаде превысило 88 тыс., скончались более 6,8 тыс. человек.
За сутки скончались 78 граждан Канады и были выявлены 610 новых случаев заражения. Очагами остаются провинции Квебек и Онтарио, но благодаря карантину распространение эпидемии по стране удается сдерживать уже довольно долгое время.