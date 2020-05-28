Twitter отреагировал на указ Трампа: угрожает свободе интернета

Руководство компании Twitter заявило, что указ американского лидера Дональда Трампа о регулировании деятельности социальных сетей является реакционным и политизированным, передаёт ТАСС.

Подчеркивается, что раздел 230 закона об этике в сфере коммуникаций, основываясь на демократических ценностях, предполагает защиту инноваций и защищает свободу слова.

«Секция 230 защищает американские инновации и свободу выражения, она опирается на фундамент демократических ценностей. Односторонние попытки ее подрыва угрожают будущему онлайновых высказываний и свободе интернета», — говорится в заявлении.

В американской компании считают, что указ угрожает будущему онлайн-высказываний и свободы в интернете.

В четверг президент США подписал исполнительный указ о регулировании деятельности социальных сетей. Он подчеркнул, что замешанные в цензуре или политических действиях соцсети больше не будут обладать защитой от ответственности. 27 мая Трамп сообщил о возможном закрытии всех соцсетей или строгом контроле над ними, если продолжится игнорирование консерваторов. Решение связано с сообщением главы США в Twitter, которое было помечено как содержащее неправду.