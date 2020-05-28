Ученые рекомендуют носить маски в семье
Ношение защитных масок, дезинфекция и соблюдение дистанции в семье могут предотвратить заражение коронавирусом на бессимптомной стадии. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в медицинском издании British Medical Journal.
По данным ученых, ношение маски дома показало 79-процентную эффективность предотвращения передачи коронавируса от первого инфицированного в семье, пишет Deutsche Welle.
Авторы исследования предупреждают, что, когда симптомы у больного уже проявились, маски больше не защищают других членов семьи от заражения.