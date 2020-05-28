Нефть падает из-за напряженности между США и Китаем

Цены на нефть снижаются на фоне растущей напряженности в отношениях США и Китая, однако завершают май существенным подъемом. Как сообщает Интерфакс, Brent подорожала в этом месяце на 39%, в то время как WTI - на рекордные 76%.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures на утро пятницы составляет $34,96 за баррель, это на $0,33 (0,94%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене на $0,44 (1,31%) - до $33,27 за баррель.

Внимание трейдеров в настоящее время направлено на отношения Вашингтона и Пекина, которые серьезно обострились после принятия Китаем решения о создании собственного закона о национальной безопасности для Гонконга. Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу заявил в интервью CNBC, что Пекин сделал "большую ошибку", приняв резолюцию, в соответствии с которой будет разработан этот закон. Президент США Дональд Трамп пообещал в пятницу объявить о мерах, которые Вашингтон примет в отношении Китая в ответ на попытку страны усилить контроль над Гонконгом. Трейдеры опасаются, что Штаты вернут часть пошлин для китайских товаров, отмененных ранее.