В Саудовской Аравии откроются более 90 тысяч мечетей

В Саудовской Аравии в воскресенье откроются на рассветную молитву более 90 тысяч мечетей и молельных домов, которые временно не работали в связи с запретом на проведение коллективных молитв из-за распространения коронавируса. Такое сообщение опубликовало Министерство по исламским делам королевства в Twitter.

Как отмечает министерство, перед открытием в мечетях проводится дезинфекция.

"Завершаются последние приготовления перед тем, как более 90 тыс мечетей и молельных домов вновь откроются по всей Саудовской Аравии на рассвете в воскресенье для молитвы", - цитирует его РИА Новости. К сообщению прикреплены фотографии дезинфекции ковров в мечетях.

В ведомстве отметили, что присутствие пожилых людей и детей во время молитв нежелательно, остальные должны приходить в масках и мыть руки, а также не нарушать дистанцию в 2 м, для этого на ковры нанесены специальные отметки. Приходить в мечети можно только за 20 минут до начала молитвы, закрываться они будут спустя 20 минут после окончания службы.