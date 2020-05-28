Названа страна с самой высокой смертностью от COVID-19

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил, что на сегодняшний день самый высокий процент смертности от коронавируса COVID-19 зафиксирован в йеменском городе Аден.

По его словам, там умирают 17% заболевших. "Нет более уязвимой страны, нежели Йемен. В Адене у нас самый высокий уровень смертности в мире от CОVID-19 – 17% из тех, кто заболел, умирают", - цитирует его РИА Новости.

По его словам, ситуация в Йемене абсолютно трагическая. "Скоро будет конференция по объявлению взносов, и, я надеюсь, международное сообщество покажет полную солидарность с йеменским народом и полностью профинансирует заявку, которая будет представлена", − подчеркнул генсек.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в Йемене зафиксировали 278 случаев коронавируса, 57 человек скончались и 11 выздоровели.