Бразилия обновила антирекорд коронавируса

За последние сутки от коронавируса в Бразилии скончались более 1000 человек, это самый высокий показатель в стране с момента начала пандемии. Об этом сообщает бразильский Минздрав.

Так, за последние 24 часа в стране скончались 1 156 человек с COVID-19, общее число жертв достигло 26 754. Количество выявленных случаев COVID-19 за сутки увеличилось на 26 417, это также новый антирекорд. Всего в Бразилии заражены уже 438 238 человек.

Наиболее пострадавшим регионом остается штат Сан-Паулу, где зарегистрировали почти семь тысяч смертей и более 95 тысяч зараженных. Вторым по числу инфицированных стал штат Рио-де-Жанейро (почти 45 тысяч), который по летальным исходам из-за коронавируса (4856) обогнал Китай и Индию.