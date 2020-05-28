Беспорядки не стихают в Миннеаполисе: Трамп пригрозил отправить войска

Мэр американского города Миннеаполис в штате Миннесота Джейкоб Фрей ввел в городе режим чрезвычайной ситуации на фоне беспорядков, начавшихся после инцидента с участием четверых офицеров полиции, который привел к гибели афроамериканца Джорджа Флойда.

Как отмечает издание Star Tribune, режим ЧС может продлиться до вечера воскресенья, 31 мая, если его не отменят специальным указом раньше. Введение режима позволяет властям использовать дополнительные средства для обеспечения безопасности горожан.

Между тем президент США Дональд Трамп пригрозил ввести войска в бунтующий из-за смерти афроамериканца Миннеаполис. Об этом он написал в своем Twitter.

«Не могу просто так сидеть и смотреть на то, что происходит с великим американским городом. Там отсутствует сильный лидер. Либо этот слабак, мэр Джейкоб Фрей, возьмет себя в руки и усмирит толпу, либо я сам отправлю туда Национальную гвардию», — заявил американский лидер.

Протесты в Миннеаполисе — крупнейшем городе штата Миннесота — начались после гибели Джорджа Флойда. Он скончался 25 мая во время ареста, проведенного с применением силы. На следующий день на улицы вышли сотни человек, многие из них в масках с надписью «Я не могу дышать» — именно эти слова говорил полицейским погибший. Мирные демонстрации превратились в беспорядки с поджогами зданий, полиция ответила слезоточивым газом и резиновыми пулями.