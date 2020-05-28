Новая Зеландия победила COVID-19: остался всего один больной

Минздрав Новой Зеландии сообщил, что за неделю в стране не было ни одного нового случая коронавируса и сейчас остался только один пациент, который еще проходит лечение. Об этом пишет ТАСС.

Первый случай заражения в Новой Зеландии был зафиксирован 28 февраля. За весь период заболели чуть больше полутора тысяч человек, 22 пациента умерли. В среду из больниц выписали всех пациентов с коронавирусом. Тогда сообщалось, что лечение в домашних условиях продолжают около 20 человек. Почти все они уже поправились.

Последний пациент с коронавирусом лечится амбулаторно, врачи считают его состояние удовлетворительным.

К середине мая власти страны отменили большую часть ограничений. Сейчас работают все предприятия, разрешены поездки по стране, идут занятия в школах и других учебных заведениях.