В рамках своей стратегии по корпоративной социальной ответственности, OOO “Azercell Telekom” вновь направляет свое внимание на наиболее уязвимых граждан страны. В этот раз, по случаю 28 мая - дня создания Азербайджанской Демократической Республики, компания доставила посылки с продуктами питания более 1000 семьям шахидов Карабах ской войны, малоимущим семьям, а также азербайджанским гражданам с ограниченными физическими возможностями, получившими увечья во время ликвидации последствий взрыва на Чернобыльской АЭС.

Подарки были доставлены адресатам, проживающим в Имишлинском, Акстафинсом и Шемахинском районах со стороны OOO “Azərpoçt” при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана. Отметим, что список малоимущих семей и семей шахидов был представлен местными органами исполнительной власти.

Следует напомнить, что ООО “Azercell Telekom” и ранее с целью поддержки наиболее нуждающихся граждан общества по случаю праздников Новруз и Рамазан, а также в рамках борьбы с коронавирусом организовала раздачу продовольственных подарков более 10.000 малоимущих семей, а также семьям, в которых проживают лица с инвалидностью I-ой группы.

В знак поддержки социальных инициатив, реализованных ведущим мобильным оператором, сотрудники Azercell также внесли свой вклад в реализацию ряда благотворительной акции. Так, в период особого карантинного режима, группы волонтеров «Azercell Könüllüləri», состоящие из сотрудников компании, доставляли продовольственные продукты малоимущим семьям.

ООО “Azercell Telekom” и впредь намерено продолжать оказывать социальную поддержку наиболее уязвимым слоям населения.