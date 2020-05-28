Азербайджанский режиссер: "Я не верил в коронавирус, пока сам не заболел"

Главный режиссер Иреванского государственного азербайджанского драматического театра, заслуженный артист Сарвар Алиев заразился коронавирусом. В интервью местным СМИ, артист признался, что изначально не верил в существование вируса. По его словам, инфекцию он мог подхватить, когда поехал в банк за деньгами.

«Я сдал тесты, результаты которых оказались положительными. Я и сам не знаю, где мог заразиться. 7 марта я вернулся из Дербента и после этого мы с семьей старались не выходить из дома», - рассказывает Сарвар Алиев.

По словам режиссера, болезнь у него проходит тяжело из-за сопутствующих болезней.

«У меня сахарный диабет и проблемы с сердцем. Вчера я еще находился в реанимации, а сегодня меня перевели в палату и я стал чувствовать себя лучше. Что касается симптомов, то у меня несколько дней держалась высокая температура, пришлось вызывать скорую. Заслуженная артистка Шафаг Алиева тоже заболела коронавирусом. Она посоветовала, чтобы я не затягивал с этим и обратился к врачам», - сказал он.