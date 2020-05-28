Согласно докладу, из рядов сил Хафтара на Мальту бежали 20 наемников, в числе которых пять бывших военных, служивших в Королевском корпусе морской пехоты и Королевских ВВС Великобритании, пишет Anadolu.

В атаке на турецкие суда в рядах незаконных вооруженных группировок Халифы Хафтара должны были принять участие британские наемники. Об этом пишет Daily Telegraph со ссылкой на тайный доклад Комитета СБ ООН по санкциям против Ливии.

Хафтар предложил наемникам по 150 тысяч долларов за управление военными вертолетами при атаке на турецкие суда. Однако военные бежали на Мальту после того, как операция потерпела крах. Отмечается, что Хафтар и военные не смогли договориться "о качестве предоставляемых вертолетов".

Британские солдаты были в числе 20 наемников, отправившихся в Ливию в июне прошлого года, подчеркивает турецкое агентство. Операцией руководил бывший офицер Стивен Лодж, служивший в ВВС ЮАР и британской армии. Лодж является директором южноафриканской авиационной компании Umbra Aviation и до сих пор живет в Шотландии. Umbra Aviation передала Хафтару ударные вертолеты из ЮАР через Мозамбик. Сам Лодж сообщил Daily Telegraph, что информация в отчете ООН «полностью неверна».

В операции также принимал участие бывший военнослужащий Энди Фернесс, который служил 26 лет в Королевских ВВС. Он по-прежнему является руководителем авиационной компании Amber Tiger в Челтнеме.