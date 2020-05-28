За последние сутки в России подтвердились 8 572 новых случая заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Это самое большой прирост за последние три дня.

Число новых заболевших впервые за те же три дня превысило число выздоровевших за сутки — их 8 264 человека. Общее число заболевших достигло 387 623 человек, из них выздоровели 159 257 человек (41,1%).

Число смертей от коронавируса за сутки оказалось самым большим с начала эпидемии: скончались 232 человека. Общее число жертв достигло 4 374 человек.