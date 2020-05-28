В связи с Днем Республики – 28 мая президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в качестве праздничного подарка семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны предоставлены 100 квартир, инвалидам Карабахской войны – 50 автомобилей, сообщили haqqin.az в пресс-службе Минтруда и социальной защиты.

Согласно информации, в квартирах в новых жилых зданиях в селе Мамедли Апшеронского района созданы условия в соответствии с современными требованиями.

На мероприятии, проведенном в связи с выдачей квартир и автомобилей, заместитель министра Вюсал Насирли поздравил участников с Днем Республики.

В.Насирли подчеркнул, что созданный общенациональным лидером Гейдаром Алиевым современный Азербайджан осуществляет сильную социальную политику, рассказал об особой заботе президента Ильхама Алиева по отношению к уязвимым группам населения. Он рассказал о широкомасштабных мерах по социальной поддержке, реализованных в стране в период эпидемии коронавируса.

Было отмечено, что министерством в 2018 году выдано инвалидам войны 265 автомобилей, а в 2019 году в 3,2 раза больше запланированного – 600 автомобилей. Сегодня инвалидам войны вручено еще 50 автомобилей.

Участники мероприятия поблагодарили президента Ильхама Алиева за оказываемые им внимание и заботу в области усиления социальной защиты и улучшения жилищно-бытовых условий.