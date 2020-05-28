29 мая 2020 года состоялся выпуск студентов интенсивного курса по веб-разработке PASHA Coding Bootcamp. Организатором курса выступил PASHA Holding при поддержке международной школы по программированию Algoritmika (партнер Mail.ru). Учитывая сложившуюся ситуацию как в стране, так и во всем мире, выпускной день студентов был проведен в онлайн-формате.

Целью буткемпа было за 12 недель обучить с нуля участников программы созданию веб-приложений, разработке дизайна и презентации готового продукта. Поскольку в стране был объявлен режим карантина, команда Algoritmika полностью перестроила процесс обучения под онлайн-режим, сохранив качество программы. До финала программы дошли 23 человека, которые теперь могут претендовать на позицию младшего веб-разработчика в компаниях группы PASHA.

Следует отметить, что компании, входящие в группу PASHA, придают особое значение повышению интереса к IT-сфере в стране и предпринимают различные меры в этом направлении. Так, с начала года PASHA Bank выступил с инициативой проведения PASHA Bank Cup с целью повышения потенциала IT-специалистов и заинтересованности азербайджанской молодежи в этой области. PASHA Holding, в свою очередь, преследуя ту же цель, поддерживает IT-факультеты, программы стартапов, а также стипендиальные программы университетов страны.