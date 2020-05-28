Венесуэла начала тайно продавать свою нефть

Находящаяся под американскими санкциями Венесуэла начала продавать свою нефть через таинственную мексиканскую компанию Libre Abordo, о которой традиционные игроки рынка ничего не знают, сообщает Bloomberg.

Впервые о подозрительном нефтяном трейдере стали говорить в конце прошлого года. К настоящему времени компания стала одним из крупнейших покупателей венесуэльской нефти, у нее контракты на 32 миллиона баррелей.

Южноамериканская республика является мировым лидером по разведанным запасам нефти, но не может торговать ею свободно из-за политики США. Вашингтон последовательно лишает страну нефтяных доходов, чтобы оказать давление на правительство Николаса Мадуро и добиться его свержения.

Власти Венесуэлы ищут способы обойти ограничения. Источники агентства утверждают, что деятельность Libre Abordo заинтересовало министерство финансов США и Федеральное бюро расследований.