В Казахстане ликвидируются «коронавирусные» блокпосты

На границах областей Казахстана с 1 июня ликвидируют блокпосты, установленные в марте для предотвращения распространения коронавируса, сообщает Sputnik Казахстан.

С 5 июня должны возобновиться междугородние пассажирские автоперевозки, а уже с завтрашнего дня верующие смогут посещать церкви и мечети. Вместе с тем карантин продлен еще на две недели на месторождении Тенгиз, на котором зафиксирована вспышка заболеваемости среди персонала.

На сегодняшний день в Казахстане инфицировано COVID-19 почти 10 тысяч человек, примерно половина из которых уже выздоровела. Умерли 37 заболевших.