Китай пригрозил США ответом за вмешательство в дела Гонконга

В Пекине резко отреагировали на требование США созвать заседание Совбеза ООН из-за инициированного Китаем законопроекта о безопасности Гонконга, который КНР считает своей автономией.

Китай обвинил США в грубом вмешательство в свои внутренние дела и призвал немедленно прекратить «политические манипуляции».

В противном случае Китай готов предпринять необходимые контрмеры в отношении Вашингтона, в том числе экономического характера.

Кроме того, Китай потребовал и от других стран уважения к своему суверенитету, имя в виду заявление Британии, Канады, Австралии и США с критикой действий Пекина. В заявлении стран говорилось, что разработка для Гонконга закона о нацбезопасности противоречит положениям подписанной Британией и Китаем декларации об автономии региона.

«Китай осуждает это и выражает решительный протест, мы сделали соответствующим странам представление… Мы призываем все соответствующие страны уважать суверенитет Китая и прекратить любые попытки вмешательства в дела Гонконга», — подчеркнул Лицзянь.