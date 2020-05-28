Синоптики предупреждают о сильном ветре

30 мая в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, утром местами будет туман, умеренный юго-западный ветер днем сменится сильным северо-западным ветром.

Температура воздуха составит на Апшеронском полуострове ночью 17-21, днем 24-27, в Баку ночью 18-20, днем 24-26 градусов тепла.

30 мая в горных и предгорных районах Азербайджана ожидаются грозы, дожди и град. Утром местами будет туман, порывистый западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 16-21, днем 31-36, в горах ночью 9-14, днем 18-23 градусов тепла.