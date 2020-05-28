Производство автомобилей в Британии почти прекратилось

Производство автомобилей в Великобритании почти прекратилось в прошлом месяце из-за ограничений, введенных на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, и объемы выпуска обвалились до минимума со времен Второй мировой войны.

По данным британского общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT), в апреле в стране было произведено всего 197 автомобилей против 70,97 тыс. за аналогичный период годом ранее. В том числе производство автомобилей для внутреннего рынка в минувшем месяце сократилось на 99,7%, до 45 машин, и автомобилей, направляемых на экспорт — также на 99,7% до 152 машин, сообщает ПРАЙМ.

Тем временем в России производство легковых автомобилей уменьшилось в январе—апреле 2020 года на 33,5% в годовом сопоставлении до 353 тыс. единиц, следует из материалов Федеральной службы государственной статистики.

При этом в апреле выпуск легковых авто в РФ рухнул на 79,2% в годовом выражении и на 72,3% к предыдущему месяцу.