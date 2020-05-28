Инара Рафикгызы, Ульвия Худиева, собкоры 14:25

В центре Баку - по проспекту Нефтчиляр, напротив Дворца ручных игр, гибнет целая сосновая роща. Высадили ее несколько лет назад, и поначалу она радовала горожан тенью и ароматом хвои, составляя единую зеленую зону с новым Бакинским бульваром. Но потом рядом с ней началось возведения неведомого объекта и деревья оказались за забором стройки.

Оказавшись вне ведения Объединение зеленого хозяйства при ИВ столицы, чьими заботами сосны и два десятка олив высадили и обихаживали, зеленые насаждения стали быстро чахнуть. Строителям, как водится, никакого дела до них не было. Более того, живущие по соседству люди утверждают, что часть деревьев вообще вырубили, дабы не мешать проекту. Но и это еще не все: объект строили-строили, но так и не достроили, в конце концов попросту забросив. Забор, естественно, не снесли, зато оставили разную строительную технику, бетонные плиты, и вот уже пару лет все это промышленное хозяйство ржавеет и разрушается. Такой вот вместо рощи промышленный пейзаж под боком у знаменитого бульвара. Без воды и ухода деревья стали сохнуть. По словам жильцов близлежащих домов, они не помнят, когда в последний раз эти бедные сосны поливали. Горожане с радостью взяли бы заботу за такими нужными в нашем знойном городе посадками на себя – но как попасть за забор? Кстати, зеленые насаждения спасают этот район не только от жары, но и от более серьезной неприятности – оползней. Рощица ведь находится практически в поселка Баил, а это, как известно, самый оползнеопасный район города. Но вместо того, чтобы беречь и дать ей возможность окрепнуть и разрастись, ее бросили на произвол судьбы. «Наш Баил в последнее время преобразился до неузнаваемости – старые аварийные постройки снесены, строятся новые здания. Но все делается так быстро и, прямо скажем, хаотично, что уследить за тем, не вырубают ли деревья, невозможно. Так что новых красивых зданий здесь все больше, а зеленых насаждений все меньше», - жалуется местная жительница Самира.

Да и вообще, утверждают другие обитатели поселка, в последнее время единственным спасением деревьев и кустарников вдоль дорог стал только дождь. Хотя в парке, который всего лишь в ста метрах отсюда, деревья постоянно поливаются и о них очень заботятся... «Вот и у нас, на улице Гурбана Алиева, строители умудрились забетонировать корни деревьев. Сотрудники Минэкологии снесли этот бетон, и теперь за этими деревьями ухаживают, чтобы не дать им погибнуть», - говорит пожилой мужчина, показывая нам на другую огороженную забором зеленую зону. Земфира Алиева тоже удивляется, почему ухаживают лишь за деревьями в парке, а зеленые насаждениями вне его совсем заброшены. «Я спросила как-то у работника, поливавшего деревья в парке, почему бы не пустить воду и на другие насаждения. Он ответил, что та территория к ним не относится. Как же получается - стоит где-нибудь поставить камень на камень, как сбегаются толпы чиновников, а когда дело доходит до поливки деревьев, то до этого никому нет дела», - возмущается женщина. Сотрудники haqqin.az тоже побеседовали с работниками, которые поливали деревья в парке. Представиться они отказались, но сказали, что они не контролируют зеленую зону на обочине дороги.

«Не знаю точно, но, по-моему, этот участок относится к Управлению государственного флага. Его работники должны здесь за всем следить…», - заявил один из поливщиков. Между тем во время подготовки к конкурсу «Евровидение 2012» по инициативе группы предпринимателей были закуплены в Италии и высажены здесь дорогие декоративные растения. Однако через год-два голубые сосны, лимонник, туя и др. попросту пропали при невыясненных обстоятельствах. Сейчас здесь ни одного экзотического растения не сыщешь. Как заявил глава Государственной службы экологической безопасности Министерства экологии и природных ресурсов Хикмет Ализаде, на данной территории была проведена проверка, в которой приняли участие он и начальник Регионального экологического управления Вагиф Джавадов. Проверка подтвердила, что несколько деревьев засохли от недостатка полива. Также было установлено, что здесь же начали строить жилой дом. Было возведено три этажа, но затем строительство было остановлено. «После обращения вашего сайта мы побывали на территории, поговорили с работниками близлежащих предприятий. Примерно полтора-два года назад строительство было остановлено, но на площадке осталось большое количество строительной техники и оборудования. Согласно официальным документам, в январе 2016 года Сабаильская исполнительная власть выделила ООО Mənzərə- Ş участок для проведения строительных работ. В октябре 2016 года Министерство экологии и природных ресурсов предоставило свой отзыв по этой стройке. Сотрудники министерства провели осмотр данной территории и в декабре 2018 года, но нарушений не обнаружили».