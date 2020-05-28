В Говсане стартует продажа льготных квартир

Продажа льготных квартир в Говсанском жилом комплексе, расположенном по адресу: г. Баку, Сураханский район, пос.Говсан, Зыхское шоссе-Аэропорт, 12-й км "22", начнется 30 июня в 11:00 и продлится до 11:00 7 июля. Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства жилищного строительства Азербайджана (MİDA).

Всего на продажу выставляется 249 квартир. Все квартиры полностью отремонтированы, оснащены кухонной мебелью, отопительной системой комби, счетчиками воды, газа и электричества.

Цена 1-комнатной квартиры начинается от 32 130 манатов, 2-комнатной квартиры – от 42 415 манатов, 3-комнатной квартиры - от 57 120 манатов. НДС входит в стоимость квартир.

Данный жилой комплекс находится между автомобильной дорогой Зых - Аэропорт и поселком Говсан.

С подробными инструкциями о порядке использования системы "Льготное жилье" можно ознакомиться на сайтах www.mida.gov.az и www.mida.az.