Япония заявила о второй волне коронавируса

Новые случаи заражения коронавирусом фиксируют в японском городе Китакюсю по мере ослабевания карантинных мер.

Мэр города Кэндзи Китахаси заявил о второй волне эпидемии и отметил, что специалисты пытаются отследить новый виток распространения болезни.

За последнее время в городе выявили 43 случая заражения и два очага — в школе и в больнице.

В ближайшее время в регионе вновь закрываются 119 объектов социальной и культурной сферы, в том числе школы, музеи, библиотеки и кинотеатры.

«Если одним словом описать то, что происходит, то я исхожу из того, что в городе идет вторая волна», — заявил мэр в эфире канала NHK.

Градоначальник призвал отказаться от проведения массовых мероприятий и ограничить занятия в младшей и средней школах.