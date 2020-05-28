Православный священник: "Сердечно благодарен всем нашим братьям-мусульманам"

Ранее он сообщил в своем блоге, что выписался из больницы после успешного излечения от COVID-19.

Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов поблагодарил мусульман за молитвы и предложение юридической помощи, когда "поднялась очередная волна" из-за его высказываний, передает РИА Новости.

"Когда поднялась очередная волна против моего частного высказывания, из этого сделали скандальный продукт. Я сказал: "Если православные меня не защитят, я обращусь к мусульманам". И тут же, может быть, на следующий день, ко мне обратилась группа юристов, татар-мусульман, которые сказали: "Мы всегда готовы". Сердечно благодарен всей нашей умме – не только татарской - всем нашим братьям-мусульманам, которые смотрят наш блог, за поддержку и молитвы", - сказал Смирнов в видео, размещенном на его сайте.

По словам протоиерея, его видеоблог смотрят в Узбекистане, Иране, Таджикистане и Турции, откуда "тоже доносились приглашения приехать и выступить".

Ранее Смирнов сравнил гражданских жен с "бесплатными проститутками". В РПЦ на это заявили, что его слова не были призваны оскорбить кого-либо, хотя, возможно, были "излишне острыми". Позже СМИ сообщили, что СК начал проверку в отношении Смирнова по статье УК о возбуждении ненависти и вражды.

Сам Смирнов заявлял, что СМИ исказили его слова о гражданском браке. Он подчеркнул, что осуждал не женщин, а "исключительно грех, причем мужчин", которые превратили женщин "в содержанок, в проституток" и не хотят жениться. По словам Смирнова, он всегда был за "слабых", поэтому помогает прихожанкам, которые оказались в подобных ситуациях.