Бакинское транспортное агентство продолжает мероприятия по просвещению пассажиров для борьбы с распространением коронавируса.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе БТА, совместно с Baku Media Center в 230 автобусах BakuBus, 109 автобусных остановках и рекламных стендах хаба «Кероглу» были размещены просветительские материалы о необходимости ношения масок, соблюдения социальной дистанции и предпочтительности пешей прогулки.

Кроме того, в около 1500 автобусах других перевозчиках были размещены просветительские материалы о рекомендациях TƏBİB и БТА.

БТА вновь призывает пассажиров соблюдать рекомендации по борьбе с распространением коронавируса.