В Иране заподозрили появление коронавируса за месяц до эпидемии

Отмечается, что коронавирус впервые мог появиться в Иране в китайском посольстве. Появившиеся в распоряжении газеты данные службы скорой помощи свидетельствуют о том, что три сотрудника посольства Китая были госпитализированы с симптомами COVID-19 еще 28 января 2020 года. При этом власти Ирана отрицают этот диагноз у дипломатов. Подчеркивается, что о первом официальном случае заражения коронавирусом в городе Кум сообщили 19 февраля.

В конце апреля было установлено, что первая смерть от причин, связанных с SARS-CoV-2, на территории США произошла более чем на три недели раньше официально объявленной. Результаты вскрытия показали, что двое пациентов с вызванной коронавирусом пневмонией COVID-19 скончались в Калифорнии 6 и 17 февраля. Ранее считалось, что первый летальный исход случился в штате Вашингтон 29 февраля.