Согласно документу, индивидуальные средства защиты следует носить в междугородних (межрайонных) и внутригородских (внутрирайонных) пассажироперевозках (автобус, такси, метро, железная дорога и пр., на рынках, в закрытых объектах общественного питания, торговли и услуг (в зависимости от вида услуг, оказываемых на этих объектах, защитные средства разрешается снимать).

Кроме того, обязательно ношение масок в зданиях государственных органов, где осуществляется прием и обслуживание граждан; в зданиях, принадлежащих физическим и юридическим лицам, где осуществляется прием и обслуживание клиентов; в офисах и производственных помещениях open space (открытое пространство); в закрытых помещениях, являющихся памятниками истории и культуры, в местах поклонения, учреждениях науки и здравоохранения, социальных, культурных и другие закрытых объектах; на остановках общественного транспорта, в очередях у билетных касс, банкоматов и платежных терминалов, объектах торговли, услуг; на открытом воздухе в общественных местах, где наблюдается скопление или тесный контакт между людьми и невозможно соблюдение социальной дистанции.

Применение индивидуальных средств защиты не заменяет другие меры предосторожности (гигиена, социальное расстояние и пр.) и их соблюдение обязательно.

Нарушившие требования решения будут привлекаться к ответственности в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Азербайджанской Республики.