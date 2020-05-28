В Азербайджане снова смягчили карантин: открываются моллы и продлевается работа ресторанов
Особый режим карантина в Азербайджане продлевается до 00:00 15 июня, сообщили haqqin.az в Оперативном штабе при Кабмине.
Кроме этого, принято решение о смягчении карантинных мер.
В частности, сняты ограничения на количество сотрудников в госструктурах Баку, Сумгаите, Гяндже, Лянкяране и Апшеронском районе.
Также в Азербайджане возобновляется работа крупных торговых центров, за исключением действующих при них развлекательных центров.
Отныне в Азербайджане разрешено проводить спортивные мероприятия на открытом воздухе, при условии отсутствия болельщиков.
Работа ресторанов, кафе продлевается с 08:00 до 22:00. Однако сохраняется запрет на проведение массовых торжественных мероприятий.