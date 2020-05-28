В Азербайджане снова смягчили карантин: открываются моллы и продлевается работа ресторанов

Отдел информации

Особый режим карантина в Азербайджане продлевается до 00:00 15 июня, сообщили haqqin.az в Оперативном штабе при Кабмине.

Кроме этого, принято решение о смягчении карантинных мер.

В частности, сняты ограничения на количество сотрудников  в госструктурах  Баку, Сумгаите, Гяндже, Лянкяране и Апшеронском районе.

Также в Азербайджане возобновляется работа крупных торговых центров, за исключением действующих при них развлекательных центров.

Отныне в Азербайджане разрешено проводить спортивные мероприятия на открытом воздухе, при условии отсутствия болельщиков.

Работа ресторанов, кафе продлевается с 08:00 до 22:00. Однако сохраняется запрет на проведение массовых торжественных мероприятий.

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