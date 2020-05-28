«Газпром» не стал снижать цену для Беларуси и потребовал вернуть долг

Долг Беларуси за поставки российского газа составляет 165,57 миллиона долларов. «Газпром» готов начать переговоры о пересмотре контракта только после урегулирования этого вопроса. Об этом заявил глава российской компании Алексей Миллер, передает ТАСС.

В текущем году «Газпром» не станет снижать цены на газ для соседней республики, речь идет только об условиях поставок с 1 января 2021 года. Именно с этим связано требование возврата долга.