Трамп: Twitter сделал «своей целью» президента США

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Twitter сделал «своей целью» республиканцев, консерваторов и президента США. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

По его словам, Twitter не желает устранять свою ложь и пропаганду, «которую распространяет Китай или радикальная левая Демократическая партия».

«Они сделали своей целью республиканцев, консерваторов и президента США», — подчеркнул Трамп.

Президент также добавил, что секция 230 закона об этике в сфере коммуникаций «должна быть аннулирована Конгрессом», а до этого она будет регулироваться.

Ранее Twitter скрыл пост Трампа, в котором он написал, что может направить бойцов Национальной гвардии в Миннеаполис, если мэр города не возьмет ситуацию под контроль.