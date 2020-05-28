Стратегические бомбардировщики ВВС США впервые в истории долетели до Киева

Пара стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer с военными номерами 85-0060 и 86-60139 Военно-воздушных сил (ВВС) США 29 мая впервые в истории оказались в воздушном пространстве Украины, сообщает блог bmpd в LiveJournal, пишет «Лента.ру».

Отмечается, что B-1B Lancer совершили беспосадочный перелет (с воздушной дозаправкой) «с континентальной части США в Европу, через Польшу вошли в воздушное пространство Украины, лишь немного не дойдя до Киева, после чего продолжили полет на юг через акваторию Черного моря и территорию Румынии и Турции».

По данным bmpd, до этого стратегические бомбардировщики ВВС США только раз заходили в воздушное пространство современной Украины (самолеты B-52H Stratofortress в октябре 2019 года).