111-летняя долгожительница победила коронавирус и установила рекорд

Жительница чилийского города Сантьяго победила новую коронавирусную инфекцию и установила рекорд — она стала старейшей чилийкой, вылечившейся от опасной болезни. Об этом сообщает Daily Mail.

111-летняя долгожительница Хуана Суньига заразилась коронавирусом SARS-CoV-2 наравне с 25 другими постояльцами дома престарелых, где она живет. Однако она оказалась самой пожилой пациенткой. Еще до того как Суньига заболела COVID-19, у нее были проблемы с легкими. Тем не менее болезнь не сильно отразилась на ее здоровье.

«Она не проявляла никаких симптомов и почти не страдала от высокой температуры», — пояснила директор дома престарелых Мария Пас Сордо.

Суньигу изолировали от других постояльцев на 28 дней. Она излечилась от коронавирусной инфекции 10 мая и стала самой пожилой чилийкой, переболевшей COVID-19.

По данным газеты, Суньига попала в дом престарелых в 2014 году после смерти сестры. Отмечается, что у нее никогда не было мужа и детей.