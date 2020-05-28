В Ясамальском, Сабунчинском, Насиминском, Бинагадинском, Наримановском, Хатаинском, Гарадагском, Сураханском, Низаминском районах Баку наблюдался также высокий уровень заражения.

Особо отметил Байрамлы село Сыгырлы Кюрдамирского района, где COVID-19 выявлен у 31 человека.

Председатель правления TƏBİB сказал, что в Гяндже выявлен 481 случай заражения коронавирусом, в Масаллы - 47, Хачмазе - 31, подчеркнув, что в последние дни уровень заражения в этих районах был высоким.

При этом, отметил Байрамлы, несмотря на то, что по сравнению с прошлыми неделями число скончавшихся и тяжелобольных пациентов увеличилось, серьезного роста не наблюдается.

В Азербайджане число инфицированных COVID-19 меньше числа выздоровевших, сказал на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

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«С устранением ограничений растет число случаев заражения коронавирусом». Об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете Министров сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

Р.Байрамлы отметил, что в период карантинного режима приведены в готовность медицинские учреждения, ограничено распространение пандемии на территории страны.

«Однако после снятия ограничений случаи заражения растут, потому что наши граждане не соблюдают правила», - сказал он.

По его словам, 47 процентов зараженных коронавирусом в Азербайджане приходится на Баку.В Гянджа-Газахском регионе число заражений составляет 13, 6%, в центральных низменных районах - 11,1%, в Лянкяране - 9,2%.

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«Если в каком-нибудь районе будет выявлен очаг заражения, не исключено, что территория будет закрыта и применен особый карантинный режим». Об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете Министров сказал руководитель пресс-службы Кабинета Министров Ибрагим Мамедов.

По его словам, в этом вопросе будет применен селективный подход.

При этом, Ибрагим Мамедов добавил, что использование индивидуальных средств защиты дыхательных путей, соблюдение социальной дистанции в объектах общепита, закрытых помещениях, общественном транспорте обязательно.

И.Мамедов отметил, что наряду со смягчением, будут ужесточены и требования: «Сумма штрафов еще не уточнена, проект сейчас рассматривается в парламенте»

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Оперативный штаб при Кабмине проводит брифинг для журналистов по ситуации с коронавирусом в Азербайджане, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

Согласно информации, на брифинге принимают участие председатель TƏBİB Рамин Байрамлы и глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов.

Напомним, что ранее сегодня в Азербайджане было объявлено о продлении и смягчении коронарежима, а также введении масочного режима.